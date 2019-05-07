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Osmaniye'de kızı baltalı vahşet kurbanı olan baba: 'Gel kızını al' dedi, ölüsünü aldım

07.05.2019 16:46

Osmaniye'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Zengin (45) tarafından çocuğunun gözleri önünde baltayla öldürülen Dilek Zengin'in(41) babası Musa Bülbül (60), "Mehmet beni aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım" diye konuştu


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