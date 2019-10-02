Osmaniye'de kan donduran olay! Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar 02.10.2019 01:28

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.