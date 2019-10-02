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Osmaniye'de kan donduran olay! Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar

02.10.2019 01:28

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.


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