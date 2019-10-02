Osmaniye'de kan donduran olay! Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.
Osmaniye'de kan donduran olay! Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar02.10.2019 01:28
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