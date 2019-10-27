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Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

27.10.2019 00:21

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


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