Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı27.10.2019 00:21
- Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
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