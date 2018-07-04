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Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı

03 Temmuz 2018, Salı

Osmaniye'de henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırı sonucu Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti. Silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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AYLİN..? AYLİN..?

ALLAH YARDIM ETSİN ÇOK ZOR BİR DURUM..

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cevapla 03.07.2018 15:22
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