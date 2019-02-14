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Osmangazi Köprüsü’nde nefes kesen operasyon!

14.02.2019 17:42

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobildeki şüpheliler, film gibi kovalamacayla yakalandı. Barikat oluşturulan polis araçlarına çarpan otomobilden inip kaçmak için köprüden atlayınca ayakları kırılan sürücü ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca, köprünün termal kameralarına yansıdı.


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