Osmangazi Köprüsü’nde nefes kesen operasyon! 14.02.2019 17:42

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobildeki şüpheliler, film gibi kovalamacayla yakalandı. Barikat oluşturulan polis araçlarına çarpan otomobilden inip kaçmak için köprüden atlayınca ayakları kırılan sürücü ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca, köprünün termal kameralarına yansıdı.