Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.
Osman Yıldırım kaçmak isterken yakalandı!31 Ağustos 2018, Cuma
- Osman Yıldırım kaçmak isterken yakalandı!
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