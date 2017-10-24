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Osman Kavala’nın sır dolu bağlantıları

24 Ekim 2017, Salı
Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından birçok kesimden farklı tepkiler geldi. Peki, kim bu Osman Kavala? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri neden ona sahip çıkıyor? İşte kızıl milyarder olarak anılan Osman Kavala'nın karmaşık uluslararası ilişkiler ağını anlatan haberimiz…
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu kavala yedi bela herif araştırın suçlu ise cezasını çeksin

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cevapla 24.10.2017 11:11
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