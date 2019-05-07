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Oruçluyken baş ağrısını gidermenin yolları! Ramazanda susuzluğu giderecek içecek önerisi

07.05.2019 10:03

Ramazanda oruçluyken neden baş ağrısı yaşanır? Özellikle oruçluyken susuz kalan vücutta baş ağrısı ortaya çıkabilir. Peki bunun önüne geçebilmek mümkün mü? İşte detaylarıyla yanıtı...


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