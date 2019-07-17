Oruç Reis Akdeniz yolcusu (Video) 17.07.2019 10:14

Türkiye, yaptırım kararı alan AB'ye tokat gibi cevap verdi. Barbaros Hayreddin Paşa, Fatih ve Yavuz'un ardından 4. araştırma gemisi Oruç Reis'in de Doğu Akdeniz yolcusu olduğu bildirildi.