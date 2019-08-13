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Ortalığı birbirine kattı! Boğanın markete girdiği o anlar kamerada

13.08.2019 00:28

Adıyaman'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.


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