Adıyaman'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.
Ortalığı birbirine kattı! Boğanın markete girdiği o anlar kamerada13.08.2019 00:28
- Ortalığı birbirine kattı! Boğanın markete girdiği o anlar kamerada
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