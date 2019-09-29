Ortaköy'de korkutan olay! Yol bir anda çöktü 29.09.2019 17:35

Ortaköy'de kumpircilerin yoğun olarak bulunduğu yerin altından geçen kanalda meydana gelen çökme nedeniyle, yolun bir kısmında da çökme yaşandı. Çevredeki esnaf tarafından durum belediye ekiplerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler alanı yaya trafiğine kapattı.

Beşiktaş'ta Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen çökmede ölen ya da yaralanan olmazken, bazı dükkânlar kapatıldı. Belediye ekipleri, yolda çalışma başlattı. Beşiktaş Ortaköy'de bulunan kumpircilerin olduğu alandan sabah saatlerinde araç trafiğine kapalı olan yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Parke taşlarının yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştüğünü gören çevre esnafı durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alanı yaya trafiğine kapattı, güvenlik gerekçesi ile 3 dükkân da kapatıldı. Olay yerine gönderilen iş makinesi de çökme olan sokakta onarım için çalışmalara başladı. Çökmenin sabah saatlerinde olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.