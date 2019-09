Ortak kara devriyesi ABD oyunu olabilir 'uyarısı 07.09.2019 23:00

Türkiye ve ABD Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge için yarın müşterek kara devriyesine başlıyor. Tam 15 zırhlı araç Şanlıurfa’da sınır kapısında hazır bekliyor. Zırhlı araçlara Türk bayrakları çekildi. Ankara ABD’nin daha önce Münbiç’te yürüttüğü oyalama taktiğinin farkında. Bu nedenle bu kez müşterek harekat merkezinin etkin çalışması için işi sıkı tutuyor. Hatta Başkan Erdoğan, güvenli bölgenin oluşumu için Washington yönetimini uyararak Eylül ayının sonuna kadar süre vermiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da C planımız da hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye'nin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, çalışmaları da bu şekilde sürdürdüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:



"Aynı şekilde karşı tarafın da verdikleri sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler bakanlar olarak, Genelkurmay Başkanımız, kuvvetlerimiz, heyetlerimizdeki general, amiral, subay, astsubaylarımız muhataplarına tekrar tekrar şunu söylüyor, 'Gecikmeye, oyalanmaya tahammülümüz yok'. Niye? Çünkü geçmişteki olayları unutmadık. Dolayısıyla biz bir an önce üzerinde mutabık kaldığımız, teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması, helikopter ve İHA faaliyetlerinin sürdürülmesi... Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız. Biz bu şekilde bu olayın gitmesi ve ülkemizin güneyindeki bu terör koridorunun tahribinden yanayız. Sınırlarımızın güvenliği, 82 milyonun emniyeti için çalışıyoruz. Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da C planımız da hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tekrar tekrar söylediği gibi biz stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna uygun, birlikte terörle mücadeleyi yapmak istiyoruz. Biz sonuna kadar görüşmeler yoluyla, mutabakatla bu işi götürmeye çalışıyoruz ama bu hep böyle olacak, hep bekleyeceğiz değiliz. Böyle bir şey yok."



"TÜRKİYE SON BÜTÜN ŞARTLARI DENEME EĞİLİMİ İÇERİSİNDE"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise Amerika Birleşik Devletleri müşterek harekat merkezi üzerinden yürüyen süreci kendi hedefleri ve menfaatleri doğrultusunda kullanma eğiliminde içerisinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemesine engelleme çabasında olduğunu ifade eden Ağar, "Türkiye gerek diplomaside gerekse askeri diplomaside şartları mücadele etmeden silahlar patlamadan son bütün şartları deneme eğilimi içerisinde" dedi.