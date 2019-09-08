ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi. Silahlı teröristler sınıra yakın bölgede görüntülendi.
Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü! Teröristler sınırda yeniden görüntülendi08.09.2019 20:51
- Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü! Teröristler sınırda yeniden görüntülendi
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