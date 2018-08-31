Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii 2 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak. Türk-İslam ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, Ankara Kocatepe Camii tarzında inşa edilen cami, Orta Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.
Orta Asya’nın en büyük camisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak31 Ağustos 2018, Cuma
- Orta Asya’nın en büyük camisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak
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