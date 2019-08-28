Haberler Web TV Orman yangınının çıktığı anlar kamerada! Korkunç şüpheye adli kontrol

Orman yangınının çıktığı anlar kamerada! Korkunç şüpheye adli kontrol

28.08.2019 21:55

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının başlangıç anında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları