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Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kamerada

26.04.2019 14:27

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.


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