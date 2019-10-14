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Orhan Gencebay'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

14.10.2019 23:12

Sanat dünyasının sevilen ismi Orhan Gencebay "Barış Pınarı Harekatı'na" desteğini A Haber mikrofonu ile iletti. Mehmetçik'e "aslanlarım" diye seslenen Orhan baba, "Dualarım sizinle, berhudar olun" mesajını yolladı.


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