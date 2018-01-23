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'dan Afrin'deki Mehmetçik'e destek şiiri

23 Ocak 2018, Salı
Kahraman Mehmetçiğimizin cephedeki destanına büyük de bir destek var. tek yürek oldu. Sanat, iş ve spor dünyası da Aferin Zeytin Dalı Harekatı’na sessiz değil. Özellikle sanatçılardan, operasyonun başladığı günden bu yana birlik mesajları yağıyor. Usta sanatçı namı diğer Orhan Baba, Mehmetçik için bir şiir kaleme aldı. İşte haberin ayrıntıları…
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Helal olsun sizlere.

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cevapla 23.01.2018 12:35
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