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Organize İşler Sazan Sarmalı'nı Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan'a tepki yağdı

20.02.2019 11:13

Sinemalarda mısırı bahane etti. ‘Komisyon fazla’ dedi. Sonra Organize İşler Sazan Sarmalı’nı Netflix’e sattı. Sinsi planı deşifre olan Yılmaz Erdoğan’a, tepki yağdı...


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