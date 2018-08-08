Ordu'da zincirleme kaza! Araçlar yandı 08 Ağustos 2018, Çarşamba

Ordu'da tünelde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, bir araç alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 acil servis ekipleriyle polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen araçtaki alevleri söndürdü.