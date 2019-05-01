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Ordu'da dehşet! Çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık bebek cesedi bulundu

01.05.2019 13:43

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.


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