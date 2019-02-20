Haberler Web TV "Onları Kızılay'a sokmayacağım" diyen Mansur Yavaş'a taksicilerden sert tepki

"Onları Kızılay'a sokmayacağım" diyen Mansur Yavaş'a taksicilerden sert tepki

20.02.2019 17:45

Ankara'da bir grup taksici, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylediğini iddia ederek tepki gösterdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları