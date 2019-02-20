"Onları Kızılay'a sokmayacağım" diyen Mansur Yavaş'a taksicilerden sert tepki

Ankara'da bir grup taksici, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylediğini iddia ederek tepki gösterdi.
"Onları Kızılay'a sokmayacağım" diyen Mansur Yavaş'a taksicilerden sert tepki20.02.2019 17:45
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