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Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte komandoların zorlu eğitimi

05.07.2019 13:10

Mavi Bereliler, yani komandolar terörle mücadele en etkin rol alan seçkin birliklerimiz arasında. Eğitim süreçleri ise hayli zorlu. A Haber ekibinden Vural Efecik ve kameraman Çetin, Ulaş Mavi Berelilerin Isparta'daki Dağ Komando Okulu’nda o zorlu eğitimi yerinde görüntüledi.


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