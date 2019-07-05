Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte komandoların zorlu eğitimi 05.07.2019 13:10

Mavi Bereliler, yani komandolar terörle mücadele en etkin rol alan seçkin birliklerimiz arasında. Eğitim süreçleri ise hayli zorlu. A Haber ekibinden Vural Efecik ve kameraman Çetin, Ulaş Mavi Berelilerin Isparta'daki Dağ Komando Okulu’nda o zorlu eğitimi yerinde görüntüledi.