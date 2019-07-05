Mavi Bereliler, yani komandolar terörle mücadele en etkin rol alan seçkin birliklerimiz arasında. Eğitim süreçleri ise hayli zorlu. A Haber ekibinden Vural Efecik ve kameraman Çetin, Ulaş Mavi Berelilerin Isparta'daki Dağ Komando Okulu’nda o zorlu eğitimi yerinde görüntüledi.
Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte komandoların zorlu eğitimi05.07.2019 13:10
- Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte komandoların zorlu eğitimi
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