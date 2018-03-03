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'Onlar önce vatan dedi'

03 Mart 2018, Cumartesi

, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçiğimiz için ‘Onlar Önce Vatan Dedi’ isimli bir şarkı yaptı. Işılak’ın parçası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte 'Onlar önce vatan dedi' isimli şarkının sözleri;

Dillerinde tekbirlerle
Onlar önce vatan dedi
Ateş gibi yüreklerle
Onlar önce vatan dedi

Ölümüne yol seçtiler
Kahramanca ant içtiler
Yardan, candan vazgeçtiler
Onlar önce vatan dedi

Vatan için, bayrak için
Ezan için yürüdüler
Ya şehidiz, ya da gazi
Feda olsun can dediler

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