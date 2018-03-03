'Onlar önce vatan dedi' 03 Mart 2018, Cumartesi

Uğur Işılak, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçiğimiz için ‘Onlar Önce Vatan Dedi’ isimli bir şarkı yaptı. Işılak’ın parçası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte 'Onlar önce vatan dedi' isimli şarkının sözleri;

Dillerinde tekbirlerle

Onlar önce vatan dedi

Ateş gibi yüreklerle

Onlar önce vatan dedi

Ölümüne yol seçtiler

Kahramanca ant içtiler

Yardan, candan vazgeçtiler

Onlar önce vatan dedi

Vatan için, bayrak için

Ezan için yürüdüler

Ya şehidiz, ya da gazi

Feda olsun can dediler