Uğur Işılak, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçiğimiz için ‘Onlar Önce Vatan Dedi’ isimli bir şarkı yaptı. Işılak’ın parçası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte 'Onlar önce vatan dedi' isimli şarkının sözleri;
Dillerinde tekbirlerle
Onlar önce vatan dedi
Ateş gibi yüreklerle
Onlar önce vatan dedi
Ölümüne yol seçtiler
Kahramanca ant içtiler
Yardan, candan vazgeçtiler
Onlar önce vatan dedi
Vatan için, bayrak için
Ezan için yürüdüler
Ya şehidiz, ya da gazi
Feda olsun can dediler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.