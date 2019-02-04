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Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'dan kanser ile ilgili önemli bilgiler! Yediklerimiz kanser mi yapıyor?

04 Şubat 2019, Pazartesi

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü... Kanserle mücadelede hangi noktadayız? Türkiye'nin kanser haritası bize ne anlatıyor? Neden kanser oluyoruz? Yediklerimiz bizi kanser mi yapıyor? A Haber canlı yayınına katılan Onkolog Dr. Yavuz Dizdar kanserle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


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