Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü... Kanserle mücadelede hangi noktadayız? Türkiye'nin kanser haritası bize ne anlatıyor? Neden kanser oluyoruz? Yediklerimiz bizi kanser mi yapıyor? A Haber canlı yayınına katılan Onkolog Dr. Yavuz Dizdar kanserle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'dan kanser ile ilgili önemli bilgiler! Yediklerimiz kanser mi yapıyor?04 Şubat 2019, Pazartesi
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