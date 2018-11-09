Önce tekmeledi, sonra tabancayla kurşun yağdırdı

Samsun'da bir kişi park halindeki otomobile önce tekme attı ardından da bindiği aracın içinde tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırı düzenledi.
Önce tekmeledi, sonra tabancayla kurşun yağdırdı09 Kasım 2018, Cuma
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