Önce karısını öldürdü, sonra intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Ankara Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde’de ikamet eden emekli astsubay U.G, oğulları İ.G.’nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi S.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen U.G, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı. Eşine kurşunlar yağdıran U.G, silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek intihar etti.
Önce karısını öldürdü, sonra intihar etti16 Kasım 2018, Cuma
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