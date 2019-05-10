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Onazi Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu

10.05.2019 17:30

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenji Onazi, Hapoel Beer Sheva'da oynayan John Ogu'nun bordo-mavili kulübe transfer olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu.


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