Onazi Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenji Onazi, Hapoel Beer Sheva'da oynayan John Ogu'nun bordo-mavili kulübe transfer olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu.
Onazi Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu10.05.2019 17:30
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