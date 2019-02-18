Çatlak, kriz, deprem... Artık bu kelimelerin hiçbiri CHP'deki savruluşu anlatmaya yetmiyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin izlediği strateji sonucu CHP kaça bölündü inanın biz de sayamıyoruz. Hafta başından bu yana istifaların ardı arkası kesilmedi. Tepkiler ortak 'Kılıçdaroğlu partiyi çıkmaza soktu' diyorlar. Daha kötüsü mevcut yönetim ile çıkar bir yol da gözükmüyor. Şimdi çok çarpıcı sesler ve görüntüler ekrana gelecek. İşte omurgası olmayan bir siyasetin CHP'yi getirdiği nokta...
Omurgasız siyaset CHP'yi uçuruma sürükledi!18.02.2019 23:05
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