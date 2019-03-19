Seçim sonrası TBMM’ye sunulacak teklife göre eşlerden diğerinin mağdur olmaması için nafaka şartlarının ortadan kalkmaması halinde nafakayı devlet üstlenecek. Süresiz nafakayı insan hakları ihlali olarak gördüklerini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, “Bu teklifle ömür boyu nafakayı kaldırıyoruz ve 5 yıl sınır getiriyoruz” dedi.
Ömür boyu nafaka kalkıyor! Süresiz nafakaya 5 yıl sınırı geliyor19.03.2019 10:35
- Ömür boyu nafaka kalkıyor! Süresiz nafakaya 5 yıl sınırı geliyor
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