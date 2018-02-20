Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini hayatı pahasına değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarıya çıkması yer alıyor. Kısa bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra ise hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.
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VATAN EVLATLARININ OMUZLARINDA YÜKSELİYOR.
RUHUN ŞAD MEKANIN CENNET OLSUN YİĞİT ADAM.
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