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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

07.03.2019 13:35

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.


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