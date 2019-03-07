Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme07.03.2019 13:35
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