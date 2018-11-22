Ömer Çelik: Yerel seçimlerde iş birliği için olumlu noktadayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik, "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz " diye konuştu.
Ömer Çelik: Yerel seçimlerde iş birliği için olumlu noktadayız21 Kasım 2018, Çarşamba
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