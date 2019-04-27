Ömer Çelik açıkladı: Başkan Erdoğan teke tek görüşecek 27.04.2019 18:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında açıklama yaptı. Çelik, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde bulunan Osman Sarıgün kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi. Demokratik siyasette şiddete yer yok. Her türlü şiddet eylemini kınadığımızı söyledik. Bununla çelişen konular varsa kuşkusuz bu AK Parti'nin görüşünün dışındadır." dedi.