Olympiakos Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım izle 13.08.2019 16:57

İlk maçta kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında rakibine konuk olacak. Futbolseverler bu nedenle Olympiakos Medipol Başakşehir ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde futbolsever maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Medipol Başakşehir hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Başakşehir maçı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

OLYMPİAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Başakşehir maçını TRT Spor naklen yayınlayacak.

TUR HESAPLARI

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.