Yol Durumu

Ölümle burun buruna haber sundu

01 Temmuz 2018, Pazar

Görüntüler Azerbaycan'da kayda geçti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümünü kutlamalarında helikopterlerin arasında çekim yapan muhabir, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

Türk kadını işte, pilotlara güven de sonsuz.....

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cevapla 02.07.2018 07:21
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