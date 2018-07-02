Ölümle burun buruna haber sundu 01 Temmuz 2018, Pazar

Görüntüler Azerbaycan'da kayda geçti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümünü kutlamalarında helikopterlerin arasında çekim yapan muhabir, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.