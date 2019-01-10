Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu 10 Ocak 2019, Perşembe

Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.