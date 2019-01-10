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Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

10 Ocak 2019, Perşembe

Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.


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