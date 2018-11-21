Ölümden kıl payı kurtuldular! 21 Kasım 2018, Çarşamba

Ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi gösteren bu videolar izleyenleri şaşırtıyor! İşte sadece birkaç saniyelik farkla mucizevi şekilde faciadan kurtulan insanların o görüntüleri...