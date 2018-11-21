Haberler Web TV Ölümden kıl payı kurtuldular!

Ölümden kıl payı kurtuldular!

21 Kasım 2018, Çarşamba

Ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi gösteren bu videolar izleyenleri şaşırtıyor! İşte sadece birkaç saniyelik farkla mucizevi şekilde faciadan kurtulan insanların o görüntüleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları