Haberler Web TV Ölümden dönen sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Ölümden dönen sürücü otomobili bırakıp kaçtı

18.02.2019 10:32

İstanbul Şişli'de lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Kazanın olduğu sırada yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan, Nail Körismail olay anını ve yaşananları anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları