Ölümcül gribe dikkat! Uzmandan uyarı geldi 22.02.2019 20:24

Grip salgınları tüm dünyayı sarsıyor. Avrupa'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgi de komşu Yunanistan'dan yılbaşından beri grip salgınından ölenlerin sayısının 70'i aştı. Peki gribe yakalandığımızda ne yapmalıyız? Grip ne zaman ölümcül tehlike arz eder? Grip salgınından korunmak için neler yapmalıyız? Gribi atlamak için ne yapmalıyız? Tüm bu soruların yanıtını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı verdi.