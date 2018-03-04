Ölüm aylığı nedir, nasıl alınır? Yaş şartı var mı? Prim gün şartı nedir? İşte yanıtlar

Sosyal güvenlik sistemi, "ölüm aylığı" adı verilen maaşla, pek çok kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Ne var ki, yanlış ya da eksik bilgiler bu konuda ciddi mağduriyetler doğuruyor. Mesela bir tek gün sigortalı olan bir kadın dahi, ailesine ölüm aylığı bağlanmasına vesile olabiliyor. İşte detaylar...
Ölüm aylığı nedir, nasıl alınır? Yaş şartı var mı? Prim gün şartı nedir? İşte yanıtlar04 Mart 2018, Pazar
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