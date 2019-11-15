Ölü bulunan İngiliz ajanı Le Mesurier’in eşi hakkında yeni bilgi: Orta doğu ve Güney Asya'da çalışmış 15.11.2019 15:31

İstanbul Beyoğlu’nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda ölü bulunan James Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen Windberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı.

Zorla göç, şiddet içeren aşırılık ve iklim değişikliği gibi konularda yeni çözümler sunduğunu belirten Windberg, daha önce Afganistan'ın başkenti Kabil, Suriye'nin başkenti Şam, Doğu Kudüs, Irak'ın Erbil şehri ve İstanbul'da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Windberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini akıcı biliyor.

MAYDAY RESCUE MESAJ YAYINLADI

Ölümü üzerine Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin Hollanda ofisinden aşağıdaki mesaj yayınlandı.