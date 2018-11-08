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Ölen çiftçi, şantaj sırasında kalp krizi geçirmiş!

08 Kasım 2018, Perşembe

Adana'da cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurulan çiftçi Bekir Ölke'nin (55), 17 yaşındaki Y.K. adlı kız ile buluştuğu eve baskın yapan çete üyelerinin tehdidi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.


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