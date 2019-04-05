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Öldürdüğü kadının cesedini bavula koyup günlük kiralık evdeki çekyatın altına istifledi

05.04.2019 14:38

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zivar G.R., işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Şüphelinin genç kadını boğarak öldürdükten sonra bulunduğunda kimliğinin tespit edilmemesi için parmaklarını kestiği, avuş içlerini kazıdığı, ayrıca yüzünün derisini soyarak tuvalete attığı belirlendi.


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