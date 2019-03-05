Okul servisiyle makas atan trafik magandası yakalandı! Kendini böyle savundu

Şile Yolunda okul servisiyle makas atarak trafiği tehlikeye sokan maganda Yasin Ç. yakalandı. Şahsa bin 110 TL para cezası kesilirken, sorgusunun ardından trafik magandası adliyeye sevk edildi. Yasin Ç. polis merkezine girerken basın mensuplarına, "Öğrenci yoktu. Eşim hamile eve yetişmeye çalışıyordum" dedi.
Okul servisiyle makas atan trafik magandası yakalandı! Kendini böyle savundu05.03.2019 17:58
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