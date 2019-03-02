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Okul müdüründen öğrencilere tekme tokat dayak

02.03.2019 11:34

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir okul müdürü sıraya dizdiği öğrencileri cetvel, kitap, tekme ve tokatla dövdü. Okul müdürünün öğrencileri darp ederken cep telefonuyla gizlice çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bağdat Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.


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