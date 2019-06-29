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Okan Müderrisoğlu Trump'ın ''Erdoğan ve Türkiye'ye haksızlık yapıldı'' açıklamasını değerlendirdi

29.06.2019 13:28

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Trump, Obama döneminde Türkiye'ye haksızlık yapıldığını ve Patriot verilmediğini söyledi. ABD başkanı Donald Trump'ın bu açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirdi. İşte Müderrisoğlu'nun konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


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