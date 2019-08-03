TV100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir‘in konuğu olan Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Okan Bayülgen: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yapılan itibar suikastıdır!03.08.2019 23:11
- Okan Bayülgen: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yapılan itibar suikastıdır!
- Ağrı'da dehşet! Kavga ettiği gençler tarafından öldürüldü
- Antalya'da feci kaza! Anne ile 2 yaşındaki oğlu öldü
- Balıkesir'deki otobüs yangınıyla ilgili flaş gelişme: 2 şoför tutuklandı
- Son dakika: Manisa'da seyir halindeki otobüs yandı
- Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
- Jandarmadan lüks yata uyuşturucu operasyonu
- Kurban nasıl seçilir? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?
- İstanbul-İzmir otoyolu açılıyor
- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz
- Amasya'da akılalmaz olay! Kuzenini traktörle ezerek öldürdü
- İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.