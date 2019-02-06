Batman'da geçen yıl yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosikletten tekme atıp yere düşüren G.A., bu kez de gelin arabasına tekme atıp, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.
Öğretmene tekme atmıştı! Yine iş başında...06 Şubat 2019, Çarşamba
- Öğretmene tekme atmıştı! Yine iş başında...
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