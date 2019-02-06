Öğretmene tekme atmıştı! Yine iş başında... 06 Şubat 2019, Çarşamba

Batman'da geçen yıl yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosikletten tekme atıp yere düşüren G.A., bu kez de gelin arabasına tekme atıp, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.