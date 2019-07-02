Öğretmen olduğu iddia edilen şahıstan skandal hareket! 02.07.2019 20:32

Son günlerde artan tesettürlü kadınlara hakaret ve aşağılama skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise başrolde bir öğretmen yer alıyor. Öğretmen olduğu iddia edilen şahıs çektiği bir video ile tesettürlü kadınlara hakaret etti. Şahıs, yaptığı skandal paylaşımda, "Her türlüsüne varım ama bu böceklere asla" ifadesini kullandı.